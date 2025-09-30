Nueva centenaria en Salamanca: Felipa Pavón celebra 100 años rodeada de cariño

El pasado 28 de septiembre, Felipa Pavón Álvarez se convirtió en nueva centenaria al celebrar su 100 cumpleaños, una cifra tan simbólica como emotiva. Para conmemorar la ocasión, el Centro de Día para Mayores Lazarillo de Tormes, al que acude desde hace tres años, organizó ayer una fiesta sorpresa en la que participaron compañeros y profesionales que quisieron rendirle homenaje.

El encuentro estuvo cargado de emoción, música y recuerdos, con un reconocimiento especial a toda una vida marcada por la dedicación a su familia y a los valores que siempre la han acompañado. Felipa, visiblemente emocionada, agradeció las muestras de cariño y compartió su alegría por llegar a una edad que no todos alcanzan, rodeada de tantas personas que hoy considera su segunda familia.

Desde su llegada al centro, Felipa ha recuperado la ilusión de compartir cada jornada con nuevos amigos, de disfrutar de conversaciones, juegos y actividades que le hacen los días más llevaderos y felices. “Gracias a venir aquí, he vuelto a tener vida social”, comenta con una sonrisa, mostrando la vitalidad que aún la caracteriza.

El homenaje a Felipa no solo fue una celebración de su centenario, sino también un recordatorio de la importancia de cuidar, respetar y aprender de quienes nos preceden. Con su ejemplo, demuestra que llegar a los 100 años es posible cuando se vive con amor, gratitud y ganas de seguir compartiendo.