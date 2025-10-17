Nuevas oportunidades laborales y formación práctica en Castilla y León

El Programa Mixto de Empleo-Formación se consolida como una herramienta clave dentro de las Políticas Activas de Empleo (PAE) impulsadas por la Junta de Castilla y León, especialmente orientadas a mejorar la empleabilidad de las personas con mayores dificultades de inserción y a favorecer el asentamiento de población, especialmente en el medio rural.

Integrado en la IV Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud 2025-2028, este programa —fruto del Diálogo Social— genera un triple impacto positivo en la Comunidad.

En primer lugar, los participantes reciben formación teórica y práctica adaptada a las demandas reales del mercado laboral, lo que les capacita para acceder a nuevas oportunidades profesionales. En segundo lugar, el programa genera empleo directo y remunerado tanto para los alumnos como para el personal docente, directivo y de apoyo contratado por las entidades promotoras. Y, por último, los proyectos permiten la ejecución de obras y servicios de interés general, dinamizando el territorio y mejorando la calidad de vida en los municipios participantes.

Nuevas medidas y prioridades para 2025

La convocatoria de este ejercicio introduce novedades en la gestión y en la valoración de los proyectos, con el objetivo de simplificar trámites y priorizar aquellas propuestas con mayor impacto social y territorial.

Se otorgará una mayor puntuación a los proyectos que contribuyan a la prevención de incendios forestales o a la recuperación de zonas afectadas, así como a iniciativas innovadoras que diversifiquen la actividad local o cubran necesidades de servicios emergentes. También se valorarán especialmente los proyectos relacionados con especialidades profesionales de alta demanda.

Asimismo, se promueve la cooperación entre entidades locales, permitiendo que varios municipios se agrupen para ejecutar un programa conjunto, favoreciendo así el acceso de más localidades a esta línea de apoyo.

Los proyectos podrán tener una duración de 6, 9 o 12 meses, y las entidades beneficiarias podrán solicitar un anticipo de hasta el 60 % del importe concedido. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), prevista para mañana. Por tanto, las solicitudes podrán presentarse hasta el 1 de noviembre.