Nuevo auge de estafas con Bizum: así operan los delincuentes

La Guardia Civil ha lanzado una nueva advertencia ante el incremento de estafas vinculadas a Bizum, un método de pago que continúa siendo explotado por grupos especializados en engaños digitales. La alerta, difundida recientemente también en redes sociales, detalla el funcionamiento de las técnicas más utilizadas para confundir a los usuarios y lograr que autoricen pagos por error.

El fraude más repetido: el “Bizum inverso”

Según explica la Guardia Civil, la modalidad más común sigue siendo el llamado “Bizum inverso”. Este método se da con frecuencia en plataformas de compraventa. El estafador se hace pasar por un comprador interesado y, en vez de enviar un pago, remite una solicitud de dinero.

La víctima, pensando que está recibiendo el importe acordado, acepta la notificación sin revisarla, autorizando así una transferencia directa al estafador.

Las recomendaciones

Para evitar caer en estos fraudes:

Revisar siempre si la notificación es una solicitud de dinero o un pago recibido antes de aceptarla.

No aceptar solicitudes de Bizum procedentes de desconocidos en compraventa o en situaciones dudosas.

Verificar por otra vía la identidad de quien pide el dinero, incluso si el mensaje parece venir de un familiar o amigo.

Desconfiar de mensajes que utilicen urgencias o historias inverosímiles para presionar a la víctima.

Contactar cuanto antes con el banco y presentar denuncia si se ha realizado un pago fraudulento.