El nuevo Consejo de Enseñanzas Artísticas reforzará el papel del COSCYL en Salamanca

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regula la composición y funciones del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas (CSEA), un órgano clave para el futuro de centros como el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (COSCYL), ubicado en Salamanca.

La medida responde al calendario de implantación de la nueva Ley de Enseñanzas Artísticas, aprobada en junio de 2024, que equipara los estudios superiores de música, danza, arte dramático o conservación y restauración a los universitarios dentro del Espacio Europeo de Educación Superior.

Con esta reforma, el CSEA asume nuevas competencias en la verificación, modificación y acreditación de títulos oficiales, un aspecto fundamental para que el COSCYL pueda ofrecer grados y futuros másteres con plena validez nacional e internacional. Además, se amplía la representación en el órgano, incluyendo a universidades y organizaciones profesionales del sector artístico.

En cifras, la ley afecta a 689 centros, 14.000 docentes y 140.000 estudiantes en toda España. En Salamanca, su aplicación reforzará el reconocimiento académico de los estudios musicales y abrirá la puerta a que el conservatorio pueda ampliar su oferta en el futuro con garantías de calidad y homologación europea.