Nuevo curso gratuito de formación básica en voluntariado en Salamanca a la vista

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Agencia Municipal del Voluntariado, continúa potenciando la formación de la ciudadanía para canalizar la creciente oleada de solidaridad en la ciudad. La próxima actividad formativa es un curso gratuito de formación básica en voluntariado que se celebrará el próximo martes, 8 de octubre.

El curso tendrá lugar en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’ en horario de 17:00 a 20:00 horas. Está dirigido tanto a personas que desean iniciarse en la acción voluntaria como a aquellos que ya tienen experiencia, pero buscan profundizar sus conocimientos sobre este ámbito.

El objetivo de esta sesión es dotar a los asistentes de las herramientas y los conocimientos necesarios para desarrollar una acción voluntaria eficaz, idónea y con garantías, informándoles sobre los recursos disponibles en la ciudad y las normas aplicables a esta actividad.

Esta acción formativa se enmarca en un programa de sensibilización que se ofrece en varias ediciones al año y que busca facilitar el acceso a las entidades de la ciudad como cauce de colaboración solidaria.

La necesidad de esta formación se confirma con los datos del último estudio sobre ‘El impacto del voluntariado en Salamanca’, realizado por alumnos de Sociología de la USAL en colaboración con la Agencia Municipal. El informe, basado en una muestra de 102 entidades, reveló una creciente solidaridad en la capital:

Un total de 22.050 personas realizaron labores de voluntariado en alguna ocasión a lo largo de 2024, lo que supone un incremento del 10% (2.137 más) respecto al estudio de 2021.

El número de voluntarios que participan de forma habitual también aumentó un 6,7%, alcanzando un total de 5.064 personas.

Estos datos consolidan una tendencia al alza, ya que el estudio anterior (2021) ya había reflejado un incremento significativo en el número de personas activas en voluntariado.

Las personas interesadas en participar en el curso del 8 de octubre, así como en formar parte de ‘VoluntaS’ y la Bolsa de la Agencia Municipal del Voluntariado, pueden inscribirse a través de distintos canales en el Centro Municipal Integrado de la plaza de Trujillo; a través de la página web o llamando al número 660 178 583 o enviando un mensaje por WhatsApp al 722 614 186.