Oncólogos destacan en Salamanca la investigación clínica como motor de avance en el tratamiento del cáncer

Profesionales sanitarios expertos en cáncer, reunidos en el XVII Seminario de Periodistas ‘Curar y cuidar en Oncología’ organizado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en Salamanca, han subrayado el valor crucial de la investigación clínica y la colaboración multidisciplinar para acelerar los tratamientos oncológicos. El encuentro se centró en la importancia de los ensayos clínicos en la supervivencia del cáncer y el papel de España como líder en este campo.

El Dr. César A. Rodríguez, presidente de SEOM, destacó que el objetivo del seminario era dar a conocer el diseño, desarrollo y resultados de los ensayos clínicos. Coincidiendo con la cita, SEOM presentó el Dossier de Investigación Oncológica 2025, que confirma el alto nivel de los estudios en el país. Según el dossier, España encabeza Europa en número de ensayos clínicos por cada 100.000 habitantes, tanto en la cifra global como específicamente en Oncología. A pesar del descenso general en el inicio de ensayos en el continente, España es el único país en el que la cifra se mantiene estable, en gran parte gracias al menor tiempo requerido para la apertura de un estudio (una media de 206 días frente a los 277 de la Unión Europea).

De la seguridad a la medicina personalizada

Los expertos abordaron las distintas fases de los ensayos clínicos. El Dr. Joaquín Gavilá, tesorero de SOLTI, señaló que el principal objetivo es responder a la pregunta central que se plantea en el ensayo: la Fase I busca la seguridad y la dosis óptima; la Fase II evalúa la eficacia preliminar; y la Fase III compara el nuevo tratamiento con el estándar actual, siendo esta última la más compleja por la necesidad de reclutar a un gran número de pacientes y coordinar múltiples centros.

El futuro inmediato pasa por la integración de biomarcadores y la secuenciación genómica para una medicina más precisa. Se destacó la biopsia líquida como uno de los avances más relevantes, que permite un seguimiento no invasivo y más preciso del estado del tumor. El Dr. Tomás Pascual, del Hospital Clínic de Barcelona, afirmó que la medicina personalizada está redefiniendo los objetivos de los ensayos, buscando el beneficio individual sobre la eficacia promedio.

Asimismo, se hizo hincapié en que las nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial, están transformando el diseño de estudios, ayudando a seleccionar pacientes y a diseñar ensayos adaptativos. Finalmente, el Dr. Javier de Castro, vicepresidente de SEOM, subrayó la importancia de la colaboración con los medios de comunicación para ofrecer una información rigurosa y de valor sobre el cáncer, evitando la desinformación y las falsas expectativas en la sociedad.