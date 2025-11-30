El parque de los Jesuitas estrena juegos más grandes y modernos

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado los trabajos de renovación y ampliación de las zonas de juegos infantiles del parque de los Jesuitas. Esta intervención se enmarca dentro de un proyecto que incluye también la mejora del espacio infantil de la plaza de Carmelitas, donde las obras arrancarán tras el periodo navideño. En conjunto, ambas actuaciones cuentan con un presupuesto adjudicado de 177.482,80 euros.

Con estas obras, el Consistorio continúa con la línea de inversiones emprendida desde 2019 para la recuperación y actualización de parques y plazas de la ciudad. En estos años se han renovado más de 70 espacios públicos, con una inversión global que supera los 11,2 millones de euros, con el objetivo de ofrecer entornos más seguros, accesibles y agradables para el disfrute de las familias.

En el parque de los Jesuitas ya se ha actuado en la zona infantil situada junto a las pistas deportivas, un área de unos 90 metros cuadrados donde se ha sustituido el antiguo pavimento por un nuevo suelo de caucho con base amortiguante y acabado en césped artificial.

La zona infantil principal, de aproximadamente 1.600 metros cuadrados y ubicada junto al paseo paralelo a la antigua vía del ferrocarril, incorporará nuevos elementos de juego. Entre ellos destacan un columpio cuádruple de movimiento pendular y una estructura piramidal de madera de robinia, que permitirá ampliar las posibilidades de actividad y entretenimiento.

Por su parte, en el espacio infantil cercano a la vía del tren, con unos 700 metros cuadrados de superficie, se retirará el actual combi de madera para instalar uno de mayor tamaño y capacidad, preparado para acoger hasta a 28 niños. Este nuevo módulo contará con dos torres, toboganes, escaleras y pasadizos, y el área será reorganizada para garantizar la seguridad y el correcto uso de todos los juegos.