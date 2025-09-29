La piscina de La Alamedilla se moderniza para acoger campeonatos regionales y oficiales de natación

Nueva actuación para la piscina de La Alamedilla que se prepara para acoger campeonatos regionales y que se ha adecuado para que el Club Acuático de Salamanca pueda entrenar como es debido y así poder luchar en los diferentes torneos oficiales. Con un nuevo equipamiento deportivo, ya se han acabado las obras con ocho nuevos podios, banderines, un cronómetro mural, materiales antideslizantes y más seguridad que se suma a la gran reforma integral que se realizó en el lugar y que suma en su conjunto 3'5 millones de euros.

Como ha explicado la concejala de Deportes, Almudena Parres, la piscina "no solo tendrá un espacio moderno, sino un espacio donde competir y que será de referencia en toda la región, donde estamos en contacto con la Federación de Natación para acoger campeonatos de Castilla y León".

Banderines y nuevo reloj en la piscina de La Alamedilla

De este modo, desde el consistorio se ha buscando fomentar este tipo de lugares en la ciudad, haciéndolos más accesibles con una inversión que ha ascendido hasta los 52.300 euros.

La piscina ya ha tenido una gran reforma, donde se han cambiado vasos, se han ejecutado obras en la envolvente, en la fachada, redistribución de zonas, un ascensor y placas fotovoltaicas, además de filtros más modernos que ahorran en el consumo de agua y una sala que mejorará el rendimiento deportivo después de los entrenamientos.

María Ferón, jefa del Club Acuático de Salamanca, ha expuesto que "los chavales del club están ilusionados y esperando competir porque son los mejores. Estás instalaciones cubren todas nuestras demandas".

Club Acuático de Salamanca, con María Ferón y Almudena Parres en la piscina de La Alamedilla

La propia representantes del Ayuntamiento de Salamanca también ha dedicado unas palabras para tratar otra de las grandes reformas que se están realizando en Salamanca, el pabellón de Wulzburg, que "estarán totalmente listas para el comienzo de liga del Perfumerías Avenida el próximo 12 de octubre".