La población foránea en Salamanca supera las 24.200 personas

La inmigración se consolida como una realidad imparable y un factor clave contra el envejecimiento en Castilla y León. Dentro de esta tendencia, la provincia de Salamanca ha visto cómo su población de extranjeros 'con papeles' alcanza un nuevo máximo histórico.

Según los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), a finales de junio de 2025 vivían en Salamanca un total de 24.233 foráneos registrados.

El crecimiento de la población inmigrante en Salamanca se sitúa en línea con la tendencia regional. En el último año, la provincia experimentó un aumento del 5 por ciento en el número de extranjeros. Este incremento es similar al promedio de Castilla y León, que en su conjunto sumó 11.164 nuevos extranjeros, elevando el total autonómico a 232.234 personas con permiso de residencia.

A nivel regional, las cifras de extranjeros no han dejado de crecer desde 2016, superando un pico que se había alcanzado en 2011. La llegada de inmigrantes se impulsó en todas las provincias, siendo Salamanca la sexta con mayor subida porcentual.

Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor | Ical

Aunque el informe no detalla las nacionalidades específicas en Salamanca, a nivel de Castilla y León, los ciudadanos de la Unión Europea constituyen el grupo más grande con 143.289 personas. La mayor parte de los extranjeros con autorización de residencia proceden de Marruecos, Colombia y Venezuela.

Estos datos confirman la importancia del colectivo inmigrante en el retrato social y económico de Salamanca, contribuyendo a aliviar el desafío de la despoblación y el envejecimiento.