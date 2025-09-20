El PP presenta Salamanca Tech en la UE como ejemplo de competitividad e innovación local

La portavoz de Economía del Partido Popular en el Senado, Esther del Brío, ha representado a España en la reunión de parlamentarios de la Unión Europea celebrada en Copenhague los días 18 y 19 de septiembre, centrada en cómo reforzar la competitividad europea a través de infraestructuras de innovación y crecimiento.

Durante su intervención, la senadora salmantina subrayó la importancia de actuar eficazmente desde el ámbito local para alcanzar el éxito en un entorno global cada vez más competitivo. “Los cambios tecnológicos, educativos y organizativos que exige la sociedad actual deben comenzar en los municipios y sus instituciones, reforzando así las políticas nacionales y comunitarias”, defendió Del Brío.

Como ejemplo ilustrativo, presentó Salamanca Tech, el distrito tecnológico impulsado por el Ayuntamiento de Salamanca, con el apoyo de la Junta de Castilla y León y de fondos europeos captados mediante proyectos competitivos. Este ecosistema de innovación fomenta la internacionalización de las empresas y el desarrollo de talento a través de herramientas disruptivas como la impresión 3D, la computación cuántica, la inteligencia artificial y la creación de prototipos.

Además de la capacitación de jóvenes en nuevas tecnologías, Salamanca Tech persigue atraer y retener talento, escalar el tamaño de las empresas y potenciar su capacidad exportadora. El Ayuntamiento, por su parte, incentiva estas inversiones con bonificaciones fiscales, cesión de suelo industrial y simplificación de trámites.

Del Brío concluyó proponiendo una red de cooperación internacional entre distritos tecnológicos europeos, animando a estrechar lazos entre Salamanca Tech, respaldado por la Universidad de Salamanca, y el distrito tecnológico de Copenhague, referente mundial con diez Premios Nobel en su haber.