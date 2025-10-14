El precio del coche de segunda mano en Salamanca sube un 1,8% en septiembre, el segundo menor incremento de Castilla y León

El precio medio del turismo usado en la provincia de Salamanca registró un incremento del 1,8 por ciento durante el pasado mes de septiembre en comparación con el mismo mes de 2024. Este aumento sitúa a Salamanca como la segunda provincia de Castilla y León con el menor crecimiento interanual en el coste de los vehículos de ocasión, solo por delante de Burgos (0,2 por ciento).

A nivel autonómico, el precio medio del turismo usado en Castilla y León se situó en 12.265 euros en septiembre, lo que supone una subida del 3,2 por ciento respecto a 2024. A pesar del incremento, la Comunidad se mantiene por debajo de la media nacional, que alcanzó los 12.986 euros tras un aumento del 2,0 por ciento.

Subidas provinciales y segmento de mayor antigüedad

El mayor crecimiento en los precios interanuales en septiembre lo experimentó Zamora (7,6 por ciento), seguida de Ávila (6,4 por ciento), Valladolid (4,6 por ciento), Segovia (4,2 por ciento) y Soria (3,3 por ciento). Junto a Salamanca (1,8 por ciento), también quedaron por debajo de la media autonómica León (1,9 por ciento) y Palencia (1,4 por ciento).

En cuanto a los coches de segunda mano más antiguos, aquellos que superan los 8 años, el precio medio en Castilla y León alcanzó los 10.387 euros, un 5,3 por ciento más que el año pasado. El precio medio en este segmento también fue inferior al de la media nacional, que llegó a 10.522 euros con una subida del 5,8 por ciento.

Peso de los vehículos de más de ocho años

En términos mensuales (septiembre frente a agosto), el precio de los turismos subió un 0,9 por ciento en Castilla y León, a contramano de la tendencia nacional, que registró un descenso del 0,3 por ciento. En el segmento de más de 8 años, la subida mensual en la Comunidad fue del 1,0 por ciento.