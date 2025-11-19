Las primeras heladas se hacen notar en Salamanca capital

El paso de la 'Borrasca Claudia' ha pasado de dejar abundantes lluvias en Salamanca a visibilizar las primeras heladas con la llegada de la masa de aire procedente del ártico, que ha propiciado un descenso térmico que ya se ha hecho visible en Salamanca capital con las primeras heladas que han cubierto los vehículos de una fina capa blanca.

Según ha notificado la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) este nuevo frente traerá consigo una masa de aire fría para la época del año en nuestra latitudes: entre 5 y 10 grados más fría de lo normal a 1.500 metros que dejarán temperaturas mínimas a partir de este viernes con hasta menos tres grados durante el fin de semana. Además, se darán nevadas en zonas de montaña, con una cota que irá bajando de los 1.500 hasta los 800/1.000 metros.

En el resto de la Península se espera un tiempo estable, con intervalos de nubes altas y nubosidad baja matinal que se traducirán en chubascos el domingo y el lunes de la próxima semana en la capital del Tormes.

La Aemet también registra en la estación de esquí de La Covatilla una la velocidad máxima y las mayores rachas de viento registradas, entre 22 y 32 km/h hasta las 10:00 horas de este miércoles.