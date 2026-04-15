Profesionales de Atención Primaria conocen los servicios de la AECC en Salamanca

La Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca ha mantenido un encuentro con profesionales de Atención Primaria de SACYL con el objetivo de mejorar la atención a pacientes oncológicos mediante una mayor coordinación.

La iniciativa busca dar a conocer entre los sanitarios los servicios gratuitos que ofrece la Asociación, como apoyo psicológico, atención social, acompañamiento y programas de prevención, facilitando así la derivación de pacientes y sus familias a estos recursos.

En la jornada, celebrada en el Centro de Salud Miguel Armijo Moreno, participaron profesionales de los 36 centros coordinadores de la provincia. La formación fue impartida por la gerente de la AECC, Ana Suárez, y contó con la presencia del gerente de Atención Primaria, Luis Javier González.

Uno de los datos que subraya la importancia de esta colaboración es que solo un 6,5% de los pacientes llega a la Asociación derivado desde su centro de salud, frente al 34% que lo hace por recomendación de su entorno y el 22% por indicación de especialistas.

Además, se ha puesto en marcha un servicio de atención psicológica en centros de salud de municipios como Ciudad Rodrigo, Guijuelo, Alba de Tormes y Peñaranda de Bracamonte, con el fin de acercar estos recursos a los pacientes.