Un profesor universitario salmantino, finalista al Premio Mejor Docente de España 2025

Sergio Fuentes en el laboratorio de la Facultad de Educación y Turismo de Ávila donde imparte clases.

El profesor Sergio Fuentes, docente de la Facultad de Educación y Turismo de Ávila (Universidad de Salamanca), ha sido seleccionado como uno de los finalistas nacionales en la categoría Universidad de los Premios EDUCA ABANCA Mejor Docente de España 2025, que distinguen cada año la excelencia educativa, la innovación pedagógica y el impacto social del profesorado español.

Las listas oficiales, publicadas el 15 de octubre, incluyen a los diez finalistas de cada una de las seis categorías del certamen: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional, Educación no Formal y Universidad.

El proceso de selección de estos galardones comienza con las nominaciones del alumnado o sus familias, en caso de ser menores de edad. A partir de esas propuestas, el jurado realiza una primera criba y solicita a los nominados la presentación de sus méritos académicos, docentes y de impacto social, que son posteriormente evaluados y publicados en la web oficial de los premios.

La ceremonia final tendrá lugar el 31 de enero de 2026 en A Coruña, donde se darán a conocer las puntuaciones finales y los ganadores del Premio al Mejor Docente de España 2025 en cada categoría.

Sobre Sergio Fuentes

Profesor en la Facultad de Educación y Turismo de Ávila, perteneciente a la Universidad de Salamanca, Fuentes es miembro del Departamento de Didáctica de las Matemáticas y las Ciencias Experimentales. Además, forma parte del Grupo de Transferencia del Conocimiento “Educación desde una Perspectiva Integradora” y es divulgador en medios como The Conversation, donde aborda temas relacionados con la educación y la micología.