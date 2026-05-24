El programa 'Aprendiendo a cuidar Salamanca' transformará la capital en un modelo de sostenibilidad

El Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación Tormes-EB han puesto en marcha el programa de educación ambiental ‘Aprendiendo a cuidar Salamanca’. Esta iniciativa, que estará activa hasta septiembre, cuenta con el respaldo de la Junta de Castilla y León bajo su III Estrategia de Educación Ambiental 2024–2030. El objetivo central es superar la mera concienciación para convertir la educación en una herramienta real de gestión ambiental y cambio social.

El proyecto cuenta con un despliegue de 162 talleres formativos y 90 itinerarios guiados, con los que se prevé llegar a unas 4.500 personas. Entre los beneficiarios se encuentran alumnos de 49 centros escolares, la comunidad universitaria, asociaciones y vecinos en general, promoviendo un aprendizaje activo basado en la lectura del paisaje urbano.

Las rutas guiadas se desarrollan en entornos emblemáticos como la ribera del río Tormes, la Vía de la Plata y el Huerto de Calixto y Melibea. Para adaptar el mensaje a las nuevas tecnologías, estas rutas y diversos contenidos divulgativos se han transformado en píldoras ambientales en Yputube en formato audiovisual dinámico que refuerza los conceptos clave de sostenibilidad.