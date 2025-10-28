La provincia de Salamanca, en alerta amarilla por lluvias este martes

La provincia de Salamanca estará este martes, 28 de octubre, en alerta amarilla debido a la previsión de fuertes lluvias, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La alerta se activará ante la posibilidad de que la precipitación acumulada alcance los 40 milímetros en doce horas, afectando concretamente a las zonas del Sistema Central y el sur de Salamanca. Se espera que estas lluvias intensas se produzcan en la franja horaria comprendida entre las 20:00 y las 23:59 horas del martes.

Además de este aviso principal, Aemet mantiene activo otro por precipitaciones que podrían llegar a los 15 milímetros de acumulación en tan solo una hora en las mismas zonas (Sistema Central y sur de la provincia), también con riesgo entre las 20:00 y las 23:59 horas.

Se recomienda extremar la precaución ante la intensidad de las precipitaciones previstas al final de la jornada.