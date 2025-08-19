La provincia de Salamanca impulsa el crecimiento de las exportaciones de Castilla y León

Las exportaciones de la provincia de Salamanca han experimentado un crecimiento notable durante el primer semestre del año, registrando un aumento del 37,9 por ciento y alcanzando los 764,5 millones de euros. Este impulso coloca a Salamanca como líder provincial en crecimiento de ventas al exterior en Castilla y León.

En el contexto regional, la comunidad autónoma ha exportado productos por un total de 10.296 millones de euros, lo que representa un aumento del 2,4 por ciento respecto al año anterior, considerado récord. Este crecimiento supera el incremento nacional, que se situó en un uno por ciento.

Un superávit que beneficia a la región

Castilla y León ha mantenido su tendencia positiva en la balanza comercial, logrando un superávit de 1.762 millones de euros en el periodo analizado, mientras que a nivel nacional se registró un déficit de 25.113 millones. Las exportaciones de la comunidad autónoma representaron el 5,2 por ciento del total nacional, y las importaciones el 3,8 por ciento.

En cuanto a las importaciones, Castilla y León importó por valor de 8.534 millones de euros hasta junio, con un aumento del 0,6 por ciento, una cifra muy inferior a la subida nacional del 5,4 por ciento. En la provincia de Salamanca, las importaciones crecieron un 6,7 por ciento, alcanzando los 833,6 millones de euros.

El transporte sigue siendo el motor de las exportaciones

El sector de Material de transporte se mantiene como el principal motor de las exportaciones regionales, representando el 32,4 por ciento del total y un valor de 3.331 millones de euros. A este sector le siguen las Máquinas, aparatos y material eléctrico, con un 17,8 por ciento.

Por otro lado, las exportaciones de Productos del reino vegetal experimentaron el mayor crecimiento entre los diez sectores más importantes, con un aumento del 13,4 por ciento, mientras que los Productos de las industrias alimenticias sufrieron el mayor descenso, con una caída del 6,4 por ciento.

Francia, el principal socio comercial

Francia se consolida como el principal destino de los productos de Castilla y León, acaparando el 23,3 por ciento de las exportaciones. Por detrás se sitúan Bélgica y Portugal, con un 9,1 y un 8,5 por ciento respectivamente.

En el lado de las importaciones, después de Francia, los principales orígenes de los productos importados son Alemania y Reino Unido.

Aunque Salamanca lidera el crecimiento de las exportaciones, otras provincias también han contribuido al buen desempeño de la región. Valladolid (10,2 por ciento), Soria (10,1 por ciento) y Burgos (8,5 por ciento) también registraron aumentos significativos en sus ventas al exterior.

Por el contrario, Palencia y León experimentaron descensos del 36,2 y 10,2 por ciento, respectivamente.