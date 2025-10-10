Dos pueblos de Salamanca en la lista de temperaturas y rachas de viento máximas registradas en Castilla y León

Saelices El Chico y Villarino de los Aires son los dos pueblos que en este viernes aparecen en las listas de temperaturas y rechas de viento máximas registradas en Castilla y León, según los datos de la Aemet actualizados a las 08:42 horas.

El primer de ellos, Saelices El Chico, perteneciente a la comarca de Ciudad Rodrigo es el segundo municipio de Castilla y León que registra mayores rechas de viento, 48 km/h a las 08:30 horas, siendo también el segundo pueblo de la comunidad con la temperatura más alta, 16,7 grados y superado tan solo por un municipio de Ávila (Candeleda). Respecto a las máximas temperaturas registradas en la lista de los cinco primeros pueblos destaca la Base Aérea de El Bodón, que ha alcanzado los 15.6 grados centígrados.

El pueblo de Castilla y León en el que se han anotado las rachas de viento más fuertes a primera hora de la mañana, a las 06:00 horas, también forma parte de la provincia salmantina, Villarino de los Aires, con 49 km/h.

Durante la jornada de este viernes en Salamanca capital se esperan cielos despejados con temperaturas máximas que alcanzarán los 24 al igual que sucederá este sábado, ascendiendo, según las previsiones de Aemet, un grado más de cara al puente de este 12 de octubre, donde los 25 grados se sucederán el domingo y el lunes, con mínimas entre 10 y 12 grados y cielos mayormente despejados, aunque con la previsión de alguna nube.