La puesta en marcha del autobús gratuito incrementa un 26% los viajeros en Salamanca

La puesta en marcha del servicio BUSCyL en Castilla y León ha animado el uso del transporte público. La gratuidad ha hecho que, desde su implantación, en tan solo dos meses se hayan registrado 840.000 viajeros en la provincia de Salamanca, según ha asegurado el consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz en un encuentro en la sede del PP. Teniendo en cuenta que en todo el 2024 hubo 3,2 millones de viajeros, esto supone un incremento del 26 por ciento. De todas las rutas bonificadas por la Junta en Salamanca son las del transporte metropolitano las que más demanda tienen. De hecho, el consejero ha reconocido que Salamanca es la que “más viajes está desarrollando por parte de BUSCyL y la que más utilización está teniendo, por lo que la medida está alienada con las necesidades de los ciudadanos. Muchos ciudadanos han venido a conocer el servicio de autobús y se han quedado en él”.

De las 114.000 tarjetas y códigos QR emitidos por la Junta, 82.000 son del área metropolitana, un 71,9 por ciento, mientras que, en el resto de la provincia, las líneas más utilizadas son las de Ciudad Rodrigo y Béjar con Salamanca. El consejero además ha destacado los nuevos servicios de refuerzo en las líneas más utilizadas, con 13 en Santa Marta de Tormes, 12 en Carbajosa y en la línea Zamora-Salamanca.

Además, el consejero ha detallado todas las inversiones de la Junta realizadas en Salamanca destacando obras como las humanizaciones de las travesías de Cristóbal, Pedrosillo el Ralo, Macotera y La Vellés, las mejoras de carreteras como las de Ciudad Rodrigo a Béjar, Guijuelo con Cespedosa, el acceso a la Peña de Francia, Peñaranda con el límite con Ávila por Macotera y ha asegurado que bien con el nuevo presupuesto o con el prorrogado se ejecutará la carretera entre Bocacara y Alba de Yeltes. Casi siete millones de euros en una apuesta “significativa” por la mejora de las comunicaciones, como ha destacado Sanz.

También a asegurado que está previsto en los nuevos presupuestos la bonificación de los peajes de la AP-51 y la AP-6 y que si estos no salen espera “que lo podamos organizar de otra manera”. En materia de transporte ha destacado la importancia del compromiso del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco a través del puerto seco y la plataforma intermodal logística. Proyectos que apuestan por el desarrollo industrial de Salamanca y para los que ha destacado que trabaja en solitario la Junta ya que “no hay ningún apoyo del Gobierno central”.

En cuanto al área digital, ha destacado que se han cuadruplicado los centros asociados y que se está llegado al ámbito rural incluso a través de aulas móviles.

Por su parte, el secretario de organización del PP, David Mingo, ha destacado el trabajo de la Junta en áreas como el transporte gratuito y la mejora de las carreteras y lo ha comparado con el abandono del Gobierno central en los casos concretos de la autovía de Ciudad Rodrigo y la supresión de paradas de los autobuses estatales.