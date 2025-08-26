Puntos para la vuelta al cole o entradas para conciertos con la puesta en marcha de la segunda Ruta del Comercio en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Junta de Castilla y León, pone en marcha la segunda Ruta del Comercio, una iniciativa que busca revitalizar y fortalecer el comercio local de proximidad. Hasta el 6 de septiembre, los salmantinos podrán participar en este programa para conseguir premios por sus compras en los establecimientos adheridos a SALdeCompras.

Para participar, los clientes deberán obtener una tarjeta-pasaporte en los comercios participantes. Por cada compra igual o superior a 20 euros, conseguirán un punto que será marcado con un sello o firma del establecimiento.

Una de las reglas principales es que, para completar el pasaporte, las compras deben realizarse en establecimientos diferentes, sin poder repetir la tienda. Cada usuario podrá canjear un único pasaporte, que permite acumular un máximo de seis puntos.

Los puntos acumulados podrán ser canjeados por diversos obsequios, perfectos para la 'vuelta al cole' o para los amantes de la música. Entre los premios se incluyen:

2 puntos: Un pack de material escolar (bolígrafos, lápices y un cuaderno).

3 puntos: Un altavoz Bluetooth y un USB.

4 puntos: Una mochila y una agenda.

6 puntos: Una entrada doble a elegir para los conciertos de artistas como Miguel Campello, Malmö 040, La M.O.D.A o Rafa Sánchez.

Para canjear el pasaporte y recibir los premios, los clientes tienen hasta el 30 de septiembre para acudir a la Oficina de Comercio del Ayuntamiento, ubicada en la segunda planta del número 32 de la Plaza Mayor, en horario de 9:00 a 14:00 horas. La entrega de los obsequios está sujeta a la disponibilidad de existencias en el momento del canje.

Además de los premios de la Ruta del Comercio, todas las compras realizadas durante este periodo seguirán generando la gratificación del 6% en Euros Municipios. Estos euros pueden ser canjeados posteriormente en diversas entidades, como librerías, gimnasios, piscinas o aparcamientos públicos.

Para resolver cualquier duda sobre esta iniciativa o sobre el programa SALdeCompras, los ciudadanos y comerciantes pueden enviar un mensaje al número de teléfono 614 370 363 o al correo electrónico saldecompras@aytosalamanca.es.