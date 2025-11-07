El Rastrillo Solidario abre sus puertas en Salamanca

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, y la concejala de Salud Pública, Vega Villar, han asistido a la apertura del Rastrillo Solidario que organiza la Conferencia Virgen de la Vega para sus Obras Sociale

Este evento se celebra con el objetivo de recaudar fondos para el desarrollo de las obras sociales que la entidad lleva a cabo en la ciudad. La presencia de las concejalas subraya el apoyo institucional a las iniciativas del tejido asociativo de Salamanca que trabajan en favor de los colectivos más desfavorecidos.

La inauguración ha marcado el inicio de esta popular cita solidaria, que ofrece una oportunidad a los ciudadanos para colaborar y contribuir directamente a los proyectos benéficos de la Conferencia Virgen de la Vega. Ambas representantes municipales han destacado la importancia de estas acciones para la cohesión social.

Estará del 7 al 16 de noviembre en la calle Azafranal, número 26.