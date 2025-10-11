Renfe invertirá mil millones de euros hasta 2030 para modernizar talleres y levantar nuevas instalaciones con mejoras también en Salamanca

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de su titular, Óscar Puente, ha desvelado un ambicioso Plan Integral de Talleres y Mantenimiento de Renfe 2025-2030, dotado con 1.000 millones de euros. Esta es, según el grupo, la mayor inversión en mantenimiento ferroviario en la historia de la compañía y tiene como objetivo optimizar recursos, mejorar la fiabilidad de los trenes y, según el ministro, impulsar la cohesión territorial y el empleo en todo el país.

El plan de 1.000 millones de euros, que movilizará fondos por todo el territorio nacional, incluye actuaciones significativas para Castilla y León y la provincia salmantina.

El ministro Puente ha confirmado que la comunidad será beneficiaria de varias mejoras en sus instalaciones de mantenimiento, destacando especialmente el plan contempla mejoras en el taller de Salamanca, alineándose con la estrategia de vertebración territorial a través del empleo y la innovación; el establecimiento de uno de los tres nuevos Centros Logísticos de Piezas de Parque en esta ubicación clave en Venta de Baños (Palencia); actuaciones como la ampliación del almacén y la construcción de una nueva nave de lavado en el taller existente en Valladolid; inversiones dirigidas a la adecuación del taller en Miranda de Ebro (Burgos); y también se incluyen mejoras en el taller de León.

Estas actuaciones forman parte de las más de 60 previstas a nivel nacional, de las cuales 10 ya se encuentran en ejecución o proyecto. La inversión, según el Ministerio, generará oportunidades e impulsará la actividad económica local.

El Plan no solo implica inversión en infraestructura, sino también la adopción de un nuevo modelo de mantenimiento más avanzado. Este modelo incorpora tecnología para la monitorización en tiempo real de los trenes, sistemas de inspección automática en vía y herramientas digitales.

Óscar Puente, que hizo el anuncio durante una visita al nuevo taller de alta velocidad de Fuencarral II en Madrid, subrayó que estas innovaciones permitirán una reducción del 29% en los tiempos de estancia en taller. Esto se traduce en "más trenes disponibles, más puntualidad y un servicio más eficiente para todos los ciudadanos y ciudadanas", concluyó el titular de Transportes.