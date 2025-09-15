Reparten más de 90.000 euros en Salamanca con el ‘Eurojackpot’

El afortunado boleto fue vendido por José Carlos Gomes Amado, vendedor de la ONCE que gestiona un punto de venta en el quiosco de la Plaza del Barrio de Vidal, llevando así la suerte a la capital salmantina.

De cara al próximo sorteo, que tendrá lugar mañana, martes 16 de septiembre, el ‘Eurojackpot’ pone en juego un bote de 116 millones de euros, una de las cifras más altas actualmente en juego en Europa.

El ‘Eurojackpot’ es un mega sorteo europeo que se comercializa en España y en otros 18 países del Espacio Económico Europeo. Para ganar, los participantes deben acertar 5 números de entre 50 posibles y 2 soles de entre 12. Los sorteos se celebran cada martes y viernes en Helsinki (Finlandia), con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros que va creciendo semana tras semana si no hay acertantes de primera categoría.