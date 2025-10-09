Retina Salamanca celebra el Día Mundial de la Visión con actividades de concienciación y apoyo a la salud ocular

Con motivo del Día Mundial de la Visión, que se conmemora este jueves 9 de octubre, la Asociación Retina Salamanca ha organizado una serie de actividades bajo el lema oficial de este año: “Ama tus ojos. Las personas en el corazón de la salud visual”. El objetivo es sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar la salud visual y fomentar hábitos de prevención y revisión ocular.

Durante la jornada, Retina Salamanca instalará una mesa informativa en la Plaza del Liceo, donde se ofrecerá orientación a pacientes y familias, además de recursos de apoyo para personas con discapacidad visual. La iniciativa busca acercar a la ciudadanía información útil sobre salud ocular y promover una mayor conciencia social sobre las patologías visuales.

Como gesto simbólico de apoyo, la fuente de la Puerta de Zamora se iluminará en azul y verde al anochecer, colores que representan el compromiso de Salamanca con la salud ocular. Además, los paneles luminosos de la ciudad difundirán el mensaje conmemorativo:“Día Mundial de la Visión 2025. Ama tus ojos. Las personas en el corazón de la salud visual – Asociación Retina Salamanca”.

La jornada concluirá con una comida de convivencia y una actividad de ocio en la ciudad, dirigida a socios de la entidad y sus familias. Estas acciones buscan reforzar los lazos comunitarios y ofrecer un espacio de disfrute y participación a las personas afectadas por patologías visuales.

Como parte del programa, el próximo 14 de octubre se celebrará un acto institucional en el Ayuntamiento de Salamanca, donde la Asociación será recibida oficialmente. Durante el evento se dará lectura al Manifiesto por el Día Mundial de la Visión 2025, una declaración que defiende el derecho universal a la salud visual y destaca la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y la atención integral.

Desde Retina Salamanca recuerdan que muchas enfermedades oculares pueden prevenirse o ralentizar su progresión si se detectan a tiempo, e insisten en la necesidad de realizar revisiones oftalmológicas periódicas y consultar al especialista ante cualquier cambio visual.“La visión es esencial para nuestra autonomía, bienestar y participación social. Cuidarla es una responsabilidad compartida que mejora nuestra calidad de vida”, afirman desde la asociación.