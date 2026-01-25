El retrato emocional de David Sánchez llega al CMI Julián Sánchez 'El Charro' con 'Ventanas a la emoción II'

La sala de exposiciones del Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez 'El Charro' se convierte desde este domingo en un espacio para la reflexión con la inauguración de ‘Ventanas a la emoción II’. Esta nueva propuesta del artista David Sánchez llega tras la excelente acogida de su primera edición, presentándose no como una simple continuación, sino como una evolución más depurada y consciente de su proyecto anterior. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 14 de febrero, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, mientras que los sábados podrá visitarse de 10:00 a 14:00 horas.

En esta entrega, el artista vuelve a situar el retrato en el centro de su discurso, entendiéndolo como un territorio de introspección y diálogo emocional. Lejos de proponer una observación rápida, las obras invitan al espectador a detenerse ante rostros suspendidos en instantes de silencio. Se trata de una colección donde lo visible y lo invisible convergen, y donde las miradas no se limitan a ilustrar sentimientos, sino que los contienen de forma latente. David Sánchez utiliza una técnica minuciosa y contenida para capturar ese momento preciso en el que una emoción está a punto de manifestarse, pero aún permanece callada.

‘Ventanas a la emoción II’ profundiza en conceptos habituales en la trayectoria del autor, tales como la fragilidad, el paso del tiempo y la frontera entre el mundo interior y el exterior. En este espacio, no existen narraciones cerradas ni mensajes impuestos; por el contrario, se busca que el espectador sostenga la mirada y se reconozca en lo observado, permitiendo que la emoción sea algo compartido y no simplemente explicado. Esta segunda entrega propone, en definitiva, un encuentro más profundo entre la visión del artista y la del público en la sede municipal de la plaza de la Concordia.