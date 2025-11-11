El ritmo de creación de empresas en Salamanca cae un 20% en septiembre, a contracorriente de la fuerte subida regional

La provincia de Salamanca registró un descenso en la creación de nuevas sociedades mercantiles durante el pasado mes de septiembre, a pesar de que el conjunto de Castilla y León experimentó la tercera mayor subida del país.

Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en septiembre se crearon 24 nuevas empresas en Salamanca, lo que supone un descenso del 20 por ciento respecto a las 30 constituidas en el mismo mes de 2024. Salamanca fue, junto a Burgos, la única provincia de la Comunidad donde el emprendimiento disminuyó.

Este descenso contrasta con la tendencia regional: Castilla y León creó un total de 251 sociedades mercantiles, un incremento interanual del 32,1 por ciento. La Comunidad se situó como la tercera con mayor crecimiento en España, solo por detrás de La Rioja y Asturias. La provincia con el mayor repunte fue Soria, con un aumento del 266,7%.

En el ámbito económico, el capital social suscrito en la Comunidad alcanzó los 8,9 millones de euros, registrando un descenso del 38,2% respecto a 2024, una caída que también se dio en la provincia salmantina.

A nivel nacional, la creación de empresas creció un 14,6%, alcanzando las 9.252 mercantiles.