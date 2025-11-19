La rotura de una tubería de fibrocemento deja sin agua a parte de la calle Almansa

Reventón de tuberías de agua en el paseo de los Madroños. Foto de archivo

Los vecinos de la calle Almansa se han quedado sin suministro de agua debido a la rotura de una tubería de fibrocemento (DN100) durante este miércoles, 19 de noviembre. Más cocretamente, el tramo afectado es el comprendido entre la intersección con la calle Príncipe de Vergara y la intersección con la calle Recreo.

La empresa concesionaria del servicio ha asegurado que están trabajando en la reparación y prevé que el suministro de agua quede repuesto esta misma tarde.

Esta es la segunda rotura de una tubería en menos de una semana, ya que el pasado jueves, 13 de noviembre, un incidente de características similares anegó la avenida de los Maristas, obligando a la Policía Local de Salamanca a cortar la vía al tráfico de vehículos.