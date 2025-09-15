Salamanca acogerá una actividad de muestreo y eliminación de la almeja asiática en la ribera del río Tormes

La Agencia Municipal de Voluntariado de Salamanca, a través de su programa ‘VoluntaS’, convoca a la ciudadanía a participar en una nueva jornada de voluntariado ambiental. El próximo 20 de septiembre, se llevará a cabo una actividad de muestreo y eliminación de la almeja asiática en la ribera del río Tormes, específicamente en la zona de los chiringuitos de La Aldehuela.

La jornada se desarrollará de 10:30 a 13:30 horas y tiene como objetivo principal concienciar a la población sobre el cuidado de los ecosistemas locales y, al mismo tiempo, minimizar la proliferación de esta especie invasora que amenaza la biodiversidad del Tormes. Esta iniciativa da continuidad a las acciones iniciadas en 2022 para conocer el estado actual de la población de este bivalvo y mitigar su impacto ambiental.

La almeja asiática, que llegó a la cuenca del Duero a mediados de los años 90, es una especie de gran éxito en su dispersión y adaptación. Se reproduce rápidamente, liberando hasta 100,000 larvas a lo largo de su vida, y es muy resistente a los cambios de temperatura. Su capacidad de competir por el espacio y el alimento afecta de forma directa a las especies autóctonas, reduciendo sus poblaciones y alterando los ecosistemas.

Además de los problemas ambientales, las especies invasoras pueden causar daños económicos en infraestructuras y actividades, e incluso generar problemas sanitarios. Por ello, la colaboración ciudadana es crucial para controlar su avance y proteger el entorno natural.

Los voluntarios trabajarán en subgrupos para realizar un muestreo de la especie mediante la técnica de conteo por esfuerzo. Este método es efectivo para estudiar la abundancia y distribución de las almejas, tanto vivas como muertas, y permitirá a los expertos conocer los cambios en la población de esta especie a lo largo del tiempo.

Aquellas personas interesadas en participar pueden inscribirse a través de los siguientes canales de la Agencia Municipal de Voluntariado:

Página web: www.voluntariadosalamanca.com

Correo electrónico: agenciavoluntariado@aytosalamanca.es

Teléfono: 660 178 583

WhatsApp: 722 614 186