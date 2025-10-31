Salamanca acogerá un acto por la salud mental y la inclusión social el próximo 4 de noviembre

La Plaza del Liceo de Salamanca será el escenario, el próximo lunes 4 de noviembre, de un acto público por la salud mental y la inclusión social, organizado por la Mesa de Atención Psicosocial de Salamanca, integrada por 22 entidades que trabajan en la provincia en el ámbito de la prevención, atención y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad social.

El encuentro, que se celebrará de 11:00 a 13:00 horas, tiene como objetivo visibilizar las historias reales de quienes afrontan diariamente dificultades invisibles como el estigma, la soledad o las barreras para acceder a la educación, el empleo y los recursos básicos.

Bajo el lema “Nos interesa la salud mental de quien lo tiene más difícil. ¿Y a ti?”, la actividad se plantea como un espacio abierto de sensibilización y encuentro, en el que profesionales, voluntariado y ciudadanía podrán reflexionar sobre la importancia del papel colectivo en la construcción de una sociedad más empática y justa.

“Queremos invitar a toda la sociedad salmantina a mirar, escuchar y acompañar. Porque cuando una comunidad decide cuidar e incluir, elige el camino de la esperanza”, señalan desde la Mesa.

Durante la jornada habrá dinámicas participativas, puntos informativos y la presencia de representantes de las distintas entidades que integran la Mesa, con el fin de acercar los recursos disponibles a la población y promover la prevención en salud mental como parte esencial del bienestar común.

Desde mayo de 2024, los profesionales de las entidades participantes han mantenido encuentros para analizar las necesidades no cubiertas en salud mental, mejorar la coordinación entre recursos y visibilizar las consecuencias psicosociales de los cambios rápidos en la sociedad actual.