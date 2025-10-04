Salamanca acogerá en noviembre el II Congreso Internacional de Economía Social para impulsar el sector en Castilla y León

La Junta de Castilla y León y la Asociación de Entidades Representativas de la Economía Social de la Comunidad (ASECYL) han presentado el II Congreso Internacional de Economía Social, que se celebrará en Salamanca los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2025. Bajo el lema “Somos inteligencia no artificial. Somos economía social CYL”, el encuentro se plantea como un foro de reflexión y debate sobre los retos y oportunidades de un sector en pleno crecimiento.

La directora general de Economía Social y Autónomos, Emma Fernández, y el presidente de ASECYL, Pablo Sánchez, han destacado que el congreso pretende consolidar el papel estratégico de la economía social en la Comunidad, visibilizando la labor de las empresas y entidades que generan empleo, impulsan la economía y aportan un valor social indiscutible.

Un programa con alcance internacional

El congreso contará con la presencia de ponentes de referencia nacional e internacional. Entre ellos, Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), que abrirá el evento con una ponencia sobre los retos europeos y mundiales del sector. También participará Sara de Heusch, directora de Social Economy Europe (Bruselas), además de expertos que presentarán experiencias transfronterizas desde Portugal, Murcia y Galicia.

El programa incluirá mesas de diálogo, espacios de comunicación, proyectos innovadores vinculados al PERTE de la Economía Social y de los Cuidados, ciberseguridad y la aplicación de la inteligencia artificial al sector. Como novedad, habrá jornadas precongresuales en Burgos (9 de octubre), Zamora (21 de octubre) y Valladolid (30 de octubre), que servirán para preparar contenidos y encuentros de cara al congreso principal.

Además, el 10 de noviembre se celebrará en el Casino de Salamanca la entrega de la XVI Edición de los Premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social, enmarcada en las actividades del congreso.

Un sector en expansión en Castilla y León

La Junta ha reafirmado su apuesta por la economía social, incrementando un 49 % la dotación presupuestaria en esta legislatura. Solo en los dos últimos años, dentro del I Plan Estratégico de Fomento de la Economía Social, se han invertido más de 88 millones de euros, beneficiando a 550 empresas y a unos 7.300 trabajadores.

En la actualidad, Castilla y León cuenta con 5.468 entidades de economía social, entre ellas cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, fundaciones y asociaciones, que generan más de 29.000 empleos directos. Su peso económico se combina con un fuerte compromiso social, ya que estas organizaciones priorizan a las personas, reinvierten beneficios y garantizan la estabilidad laboral como parte de su responsabilidad social.

El congreso espera reunir a más de 200 participantes, entre entidades, empresas y expertos, consolidando a Castilla y León como un referente en el impulso de un modelo económico sostenible, inclusivo y de cohesión territorial.