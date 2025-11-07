Salamanca alza la voz contra el acoso con la campaña 'Voces valientes: pantallas y entornos seguros'

El Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación Salmantina Contra el Bullying y Ciberbullying (Ascbyc) lanzan la campaña ‘Voces Valientes: pantallas y entornos seguros’, una iniciativa destinada a concienciar sobre el acoso escolar y el ciberacoso, y a ofrecer herramientas tanto a las víctimas como a sus familias para actuar con seguridad y valentía.

La campaña, presentada por la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, y la presidenta de Ascbyc, Carmen Guillén, incluye un decálogo de buenas prácticas adaptado a escolares de Primaria y Secundaria, profesorado y familias.

Entre los mensajes más destacados se encuentran el respeto y la convivencia, el uso responsable de internet y las redes sociales evitando dañar a otros y respetando la etiqueta digital, la importancia de las voces valientes que piden ayuda ante cualquier situación de acoso y no permanecen en silencio, la empatía y la diversidad como herramientas para reconocer y respetar las diferencias y prevenir conflictos, y la prevención y educación que implica mantener normas y límites claros tanto en casa como en la escuela fomentando el aprendizaje con el ejemplo y con palabras positivas.

El decálogo incluye códigos QR para acceder a información complementaria y mensajes prácticos que los escolares pueden aplicar en su día a día. Esta iniciativa complementa el ‘Semáforo contra la violencia’, que ayuda a identificar conductas de acoso en el aula y fuera de ella.

La campaña ‘Voces valientes: pantallas y entornos seguros’ también incluye la difusión de vídeos a través de medios de comunicación y redes sociales, tanto de perfiles institucionales como de cualquier particular que quiera compartir los mensajes de concienciación que se incluyen en estos vídeos con la etiqueta #VocesValientes.

En el marco de la campaña, el 27 de noviembre se celebrará en la Facultad de Ciencias Sociales la jornada ‘Ciberseguridad y acoso escolar para niños y niñas’, con la participación de 37 grupos de escolares y aproximadamente 400 niños. La actividad, organizada junto a la Fundación General de la Universidad de Salamanca, busca sensibilizar y formar a los más jóvenes en un uso seguro de internet y la prevención del acoso.

Miryam Rodríguez subraya que estas acciones se coordinan desde la Comisión Municipal de Prevención de Acoso Escolar, creada en 2017, y se desarrollan mediante programas como la Escuela de Familia, talleres sobre violencia entre iguales y la Escuela de Salud, centrados en el bienestar emocional de los niños y jóvenes.