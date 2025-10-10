Salamanca avanza en la lucha contra el ruido urbano con una actualización de su Plan de Acción

Policía Local en una foto de archivo en la Plaza de España

La Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca debatirá el próximo miércoles la propuesta de actualización del Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica, con el objetivo de aprobarla. Esta medida da continuidad a la reciente revisión del Mapa Estratégico de Ruido de Salamanca y responde al cumplimiento de la Ley del Ruido de Castilla y León, en consonancia con la normativa estatal y europea. El plan analiza los efectos del tráfico rodado, ferroviario y la actividad industrial sobre el entorno urbano.

Una vez que el Ayuntamiento apruebe la actualización, el documento será remitido a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, para su validación definitiva.

Los datos recogidos durante 2023, comparados con los de 2019, reflejan una mejora generalizada en los niveles de ruido. Esta evolución positiva se atribuye, principalmente, a las medidas de movilidad urbana aplicadas en los últimos años y al aumento de zonas verdes en la ciudad.

Principales reducciones de ruido

Periodo diurno (07:00–19:00 h): la población expuesta a niveles superiores a 65 dBA bajó del 6,89% en 2019 al 1,83% en 2023.

Periodo de tarde (19:00–23:00 h): el porcentaje de afectados por más de 65 dBA descendió del 6,36% al 1,83%.

Periodo nocturno (23:00–07:00 h): la población expuesta a más de 55 dBA se redujo ligeramente del 22,63% al 21,91%.

Zonas residenciales (Tipo I): en cuanto al indicador total (Lden > 65 dBA), el porcentaje de población expuesta bajó del 13,1% al 8,92%.

En conjunto, se observa una reducción cercana a los 5 puntos porcentuales en la población expuesta a niveles de ruido superiores a los valores objetivo, tanto en horario diurno como vespertino y en el total de 24 horas.

Un compromiso sostenido

El Plan de Acción establece diversas medidas y recomendaciones específicas para cada foco de emisión de ruido. Muchas de ellas ya han sido ejecutadas o se encuentran en proceso de implementación por parte del Ayuntamiento, que lleva más de una década comprometido con la creación de una ciudad más saludable y con mejor calidad de vida.

Este compromiso se refleja en la existencia de una Ordenanza Municipal para la Protección contra Ruidos y Vibraciones, así como en la implementación de planes y estrategias como:

Plan de Movilidad Urbana Sostenible

Plan de Tráfico y Seguridad Vial

Plan de Ahorro Energético

Agenda Local 21

Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible

Estrategia Municipal de Adaptación al Cambio Climático

Estrategia de Infraestructura Verde (Savia)