Las parejas de Salamanca celebran sus bodas de oro con el gran secreto para llegar a los 50 años de casados: “Paciencia, humor y un ‘te quiero’ cada día”

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, participa en el homenaje a los matrimonios que celebran sus bodas de oro este año

Cinco décadas... 50 años... se dice pronto. 45 parejas han celebrado sus bodas de oro demostrando que el amor sigue más vivo que nunca en Salamanca, que la llama se llega a mantener si se quiere y, sobre todo, si se puede. Un logro muy importante porque además de compartir esa vida con otra persona, se acompaña con los hijos y, con la luz que marca la vida de muchos, los nietos y bisnietos.

José Martín y Josefa Hernández, una de las parejas que han podido celebrar este martes, 7 de octubre, sus bodas de oro, han explicado donde radica el secreto de estar 50 años con el amor de toda una vida: "Aguantamos aunque ‘rezungamos’. El cariño, el roce, la convivencia... disfrutar de todo lo que se pueda, ahora sobre todo de nuestros nietos". Palabras que te dan ese pequeño pellizco para saber por qué el amor siempre sigue.

Otras de las parejas que han recibido este bonito galardón han sido Natividad Calleja y Paco Gallego, que han explicado a SALAMANCA24HORAS que el secreto radica en la "paciencia, generosidad y amor. Pasando por alto muchas cosas aunque te enfades, aunque digas hasta aquí hemos llegado, hay muchas cosas que te siguen uniendo".

En cada momento se lograba ver una muestra de amor, una muestra de cariño. Ya sea por ayudar a su pareja a levantarse o agarrados del brazo para recoger la placa que inmortaliza todo el amor. Solo bastaba ver las miradas de complicidad entre las parejas, a sabiendas de que no es sencillo el camino hasta llegar a esos 50 años de casados.

Una demostración de que el amor continúa con todo, lo habido y por haber, cualquier tormenta pasada desde 1975, y de nuevo, se dice pronto, ante unas parejas que han visto a España y Salamanca cambiar, desde Franco, pasando por Adolfo Suárez y llegando hasta Pedro Sánchez, viviendo las revueltas más grandes españolas, sabiendo que agarrados de la mano y ante una mirada, todo barco siempre llega a buen puerto. Viva el amor y viva la vida.

Son muchas las generaciones de salmantinos y salmantinas que "han tenido el privilegio de ver cómo se ha transformado la ciudad y el país, con cada día más prestaciones y servicios", en palabras del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

Entre los asistentes, además, ya dejaban claro que un ‘te quiero’ cada día hace mucho, mantiene esa pequeña llama que, aunque a veces se pueda apagar, hace que una pareja pueda durar toda la vida. Esos amores de los que ya no se ven, donde, a sabiendas de las tempestades, logran dar esa chispa con pequeños destellos de luz, la luz que ha iluminado las Bodas de Oro de Salamanca.