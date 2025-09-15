Salamanca celebra el Día Mundial del Corazón con actividades para promover hábitos saludables

El Ayuntamiento de Salamanca se suma un año más a la conmemoración del Día Mundial del Corazón con un programa de actividades destinado a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de prevenir las enfermedades cardiovasculares mediante hábitos de vida saludables.

La jornada principal se celebrará el miércoles 24 de septiembre bajo el lema “Salud en cada paso, bienestar en cada bocado”. A las 17:30 horas se desarrollará un paseo saludable que partirá desde la calle José de Lamano Beneite (Huerta Otea) y concluirá en el Centro Municipal de Mayores Trastormes. Posteriormente, a las 18:30 horas, en las mismas instalaciones, tendrá lugar un taller de cocina donde los participantes podrán aprender recetas sencillas y equilibradas. Esta última actividad contará con 40 plazas disponibles y requerirá inscripción previa en la web municipal www.saludsalamanca.es.

Además, el 29 de septiembre la fuente de la Puerta de Zamora se iluminará de rojo como símbolo de apoyo a esta causa, a iniciativa de la asociación El PacienteXperto.

El Consistorio continúa, asimismo, reforzando el programa Salamanca Cardioprotegida, que cuenta ya con 73 desfibriladores fijos y 82 móviles en distintos servicios municipales, además de acciones formativas para la población en su uso y en protocolos básicos de emergencia.