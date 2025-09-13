Salamanca celebra la Semana de la Movilidad con actividades para todas las edades

El Ayuntamiento de Salamanca se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre, con un amplio programa de actividades. Bajo el lema "Movilidad para todas las personas", la iniciativa busca concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de utilizar transportes más sostenibles y los beneficios de reducir el uso del coche.

La programación, que incluye propuestas para todas las edades, arranca el martes 16 con exposiciones bibliográficas en las Bibliotecas Municipales y un concurso de marcapáginas. Para los más jóvenes, la Policía Local ofrecerá una actividad de educación vial, que combina consejos teóricos con un paseo en bicicleta para poner en práctica lo aprendido. Esa misma tarde, la compañía Kamaru representará la obra de teatro "Arranca cacharro" en el Parque Elio Antonio de Nebrija.

Cursos de bicis, patines y karts ecológicos

El miércoles 17, el Teatro Liceo acogerá la obra "Mi ciudad", dirigida a escolares. Por la tarde, los "Amigos de la Bici" impartirán un "Curso práctico de mantenimiento de bicis" en el Espacio Joven, para el que se requiere inscripción previa. Además, el Club P de Patinaje organizará la actividad "Movilidad en patines" en el Parque de los Jesuitas para niños a partir de 5 años.

El viernes 19, la Semana de la Movilidad ofrecerá consejos para personas mayores con el taller "Paseamos y observamos" en los Centros de Mayores Juan de la Fuente y Tierra Charra. Ese día también comenzará la actividad "24 horas de bici", con paseos por Salamanca y sus alrededores.

El sábado 20, el Parque de los Huertos Urbanos será el escenario de una gincana ciclista para niños y adolescentes. Además, el Museo de Historia de la Automoción tendrá Jornada de Puertas Abiertas con entrada gratuita durante todo el fin de semana.

Día sin coches y autobuses urbanos gratuitos

El programa continuará el domingo 21 con el tradicional Día de la Bici, organizado por el Club Ciclista Promesal. La marcha partirá a las 17:00 horas de la Plaza Mayor y recorrerá la ciudad hasta el Parque Elio Antonio de Nebrija, donde se celebrarán actividades y sorteos.

La Semana de la Movilidad culminará el lunes 22 de septiembre, el Día Mundial Sin Coches, con la gratuidad del autobús urbano durante toda la jornada. Para fomentar el uso del transporte público, varios actores de la compañía Kamaru realizarán animaciones teatralizadas en las paradas del centro de la ciudad. La programación de ese día se cerrará con una actividad de "Karts ecológicos" en la Plaza de la Concordia, dirigida a niños y adultos.