Salamanca conmemora el 25N con un acto institucional en la Plaza Mayor y un mes de actividades contra la violencia de género

Foto de archivo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El Ayuntamiento de Salamanca culminará este martes, 25 de noviembre, la programación especial organizada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tras un mes de propuestas formativas, culturales y de sensibilización, el Consistorio, en colaboración con asociaciones de mujeres y entidades del tejido social de la ciudad, subraya la necesidad de seguir trabajando para prevenir y erradicar cualquier forma de violencia machista.

Acto central en la Plaza Mayor

El evento institucional tendrá lugar a las 19:00 horas en la Plaza Mayor, donde se dará lectura a la Declaración Institucional de la FEMP, a cargo de responsables de distintas asociaciones de mujeres. A continuación, estudiantes del Máster en Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca leerán el Decálogo contra la Violencia de Género.

El acto estará acompañado por intervenciones musicales y concluirá con un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas.

Espectáculo ‘Carmen vs Carmen’ en el Teatro Liceo

La jornada continuará a las 20:00 horas en el Teatro Liceo con la representación de Carmen vs Carmen, de la compañía Ibérica Danza. La obra invita a reflexionar sobre la violencia machista a través de una propuesta escénica que explora lo humano y lo simbólico desde una mirada femenina y liberadora.

Además, las personas asistentes recibirán de manera gratuita el Calendario 2026 editado por el Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM). Este calendario rinde homenaje a las mujeres como trabajadoras, creadoras y cuidadoras, reinterpretando obras clásicas para visibilizar su papel esencial en la economía, la cultura y la vida cotidiana de Salamanca.

Un compromiso que va más allá del 25N

El Ayuntamiento recuerda que el trabajo contra la violencia de género se desarrolla de forma continuada durante todo el año, centrándose en cuatro ejes fundamentales:

Prevención y sensibilización

Atención a mujeres y menores víctimas

Inserción sociolaboral

Protección integral

Esta labor se desarrolla en coordinación con asociaciones especializadas, otras instituciones y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Formación en igualdad en colegios, CEFOL y personal municipal

A través del CIAM y con la colaboración de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, se imparten talleres de igualdad y prevención de violencia de género en centros educativos. Durante el último curso, estas actividades llegaron a 4.587 estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Los talleres buscan fomentar la igualdad de oportunidades, el rechazo de la discriminación y la reflexión crítica sobre estereotipos y roles de género, promoviendo relaciones basadas en el respeto.

Asimismo, se desarrollan acciones específicas en las ludotecas municipales, que integran de forma habitual contenidos de igualdad en sus programaciones.

El compromiso formativo incluye también cursos impartidos en el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) y formación obligatoria para el personal que se incorpora al Ayuntamiento, tanto funcionario como contratado. Además, los trabajadores municipales continúan recibiendo formación especializada dentro del Programa de Formación Continua.