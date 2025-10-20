Salamanca conquista al periódico británico 'The Times': "la ciudad española de cuento de hadas que enamora en otoño"

Salamanca, la joya dorada de Castilla y León, ha sido reconocida por el prestigioso diario británico The Times como "una ciudad que parece surgida de las páginas de un cuento de hadas". En un reportaje reciente, el medio destaca el encanto arquitectónico, la riqueza histórica y el ambiente vibrante de la ciudad universitaria, recomendándola como un destino ideal y asequible para escapadas otoñales.

Según el artículo, el casco antiguo de Salamanca —declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO— deslumbra con sus edificios de arenisca color miel, sus callejuelas adoquinadas y su atmósfera mágica, que la han convertido en escenario frecuente de películas.

Pero más allá de su belleza monumental, The Times subraya que Salamanca no es un museo al aire libre, sino una ciudad viva, animada y acogedora. Parte fundamental de ese dinamismo proviene de su Universidad, una de las más antiguas del mundo, que aporta un constante flujo de estudiantes nacionales e internacionales, infundiendo juventud y vitalidad al entorno histórico.

El medio británico también elogia la oferta gastronómica salmantina, especialmente sus productos del cerdo como el jamón ibérico, considerados un verdadero tesoro local. A ello se suma su tamaño compacto, ideal para recorrer a pie, y su carácter fotogénico, que convierte cualquier paseo en una postal.

Salamanca es, según The Times, un destino que brilla especialmente en primavera y otoño, cuando el clima y la luz realzan la calidez de sus piedras doradas.