Salamanca contará con 33 profesionales, 9 almacenes de fundentes y 6 máquinas para esparcir sal y quitanieves durante la Campaña Invernal

La Junta de Castilla y León ha dado inicio formal a la Campaña de Vialidad Invernal 2025-2026 con el objetivo prioritario de prevenir riesgos, proteger a la ciudadanía frente a fenómenos meteorológicos adversos y garantizar una respuesta rápida y coordinada.

La presentación del plan en la provincia de Salamanca corrió a cargo del delegado territorial, Eloy Ruiz, acompañado por el jefe del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, Raúl San Segundo. Ruiz destacó que el objetivo es “prevenir situaciones de riesgo y asegurar la seguridad ciudadana mediante medidas que minimicen los posibles efectos negativos de las condiciones invernales”.

La gestión de la campaña se asienta sobre tres elementos esenciales: anticipación y prevención, información y coordinación. El delegado hizo hincapié en que “la prevención integral y la actuación rápida ante riesgos invernales, especialmente nevadas, son fundamentales”.

Para asegurar la operatividad, se ha celebrado una reunión de coordinación de riesgos invernales que congregó a representantes de la Subdelegación del Gobierno, la Diputación y los Ayuntamientos de Salamanca y Béjar, además de los servicios internos de la Junta.

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital mantiene una infraestructura robusta en Salamanca con 33 profesionales, 9 almacenes de fundentes y 6 máquinas quitanieves y esparcidoras de sal.

Reunión Campaña de Vialidad Invernal 2025- 2026 en Salamanca | Comunicación Junta de Castilla y León

La gran novedad de esta temporada es la instalación de paneles informativos inteligentes en enclaves estratégicos de alta montaña, dos de los cuales estarán en la provincia: en el Puerto de La Hoya y en la Peña de Francia. Estos dispositivos ofrecerán información en tiempo real sobre el estado de la vía (abierta, cadenas o cerrada) y se gestionarán a distancia. Complementan esta estrategia los sensores instalados el año pasado en silos y estaciones meteorológicas viales, que monitorizan temperatura, humedad y precipitaciones en tiempo real para una gestión más eficiente.

El operativo de prevención y respuesta incluye herramientas de última generación, como el sistema de alerta telefónica Es-Alert, que permite a Protección Civil enviar mensajes SMS masivos e inmediatos a los teléfonos móviles localizados en un área afectada por una emergencia. Este sistema, denominado "112 inverso", ya ha sido probado y utilizado, y es crucial para difundir pautas de comportamiento y recomendaciones de autoprotección.

El amplio dispositivo invernal no solo involucra a Movilidad y Transformación Digital, sino también a un gran número de recursos de otras consejerías: