Salamanca contará en diciembre y enero con los Campamentos 'Salamanca Tech' con 324 plazas

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado la apertura de la edición de Navidad 2025 de los campamentos ‘Salamanca Tech’, una atractiva iniciativa diseñada para combinar el aprendizaje y la diversión. Su propósito es acercar a los escolares al mundo digital y fomentar el interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas (metodología STEAM). En esta convocatoria navideña, se ofertan un total de 324 plazas para participantes de 6 a 12 años.

Las plazas se distribuirán en tres periodos semanales, cada uno con capacidad para 108 escolares (36 por cada ciclo de Educación Primaria). Las fechas programadas son: 22, 23 y 26 de diciembre; 29, 30 de diciembre y 2 de enero; y 5 y 7 de enero.

Los campamentos se llevarán a cabo en el Centro Tormes+, ubicado en la avenida de Lasalle, 135. El horario general es de 07:45 a 15:15 horas, ofreciendo flexibilidad de entrada hasta las 9:00 horas y la posibilidad de recogida entre las 14:00 y las 15:15 horas.

Durante el desarrollo del campamento, los participantes tendrán la oportunidad de experimentar con kits de robótica, realizar diseños en 3D, construir prototipos robóticos y participar en diversas actividades tecnológicas adaptadas a sus edades.

Mediante una metodología práctica y dinámica, los escolares desarrollarán proyectos que les permitirán resolver retos reales, promoviendo de forma activa su creatividad, el trabajo en equipo y sus habilidades de resolución de problemas. El programa busca promover vocaciones científico-tecnológicas a través del aprendizaje activo, utilizando tecnologías de vanguardia, gamificación y trabajo colaborativo.

Para poder participar en los Campamentos ‘Salamanca Tech’, los solicitantes deben tener entre 6 y 12 años y el participante o uno de sus tutores legales debe estar empadronado en Salamanca. En el caso de que no se cubran todas las plazas con empadronados, se considerarán aquellas solicitudes en las que al menos uno de los tutores tenga su centro de trabajo en la ciudad.

El proceso de inscripción se abre a las 09:00 horas de ese miércoles 29 de octubre y permanecerá abierto hasta las 23:00 horas del miércoles, 5 de noviembre, a través de la página web oficial del Ayuntamiento. Tras el cierre del plazo, se publicará la lista de inscritos.

Si el número de solicitudes supera las plazas disponibles, se procederá a un sorteo público. Las personas no seleccionadas pasarán a una lista de reserva para cubrir posibles vacantes.