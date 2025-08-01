Salamanca emite en 2025 un 8,8% más de certificados digitales que en el ejercicio anterior

Durante el pasado año 2025, el Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación (OAGER) del Ayuntamiento de Salamanca mejoró en un 8,8% la prestación del servicio de de expedidción de certificados digitales, "para ofrecer así mayores facilidades a los ciudadanos. Durante el año 2025 aumentó un 8,8%".

Tal y como apunta el consistorio, el OAGER permite a los ciudadanos acceder de forma inmediata y cómoda a consultas y gestiones a través de la web, evitando desplazamientos a las oficinas municipales. Aunque muchas de esas consultas y gestiones se pueden realizar sin la necesidad de una firma electrónica, para la gestión de algunas de ellas sí se requiere la obtención de este certificado digital.

Del mismo modo, el Ayuntamiento tiene habilitada una vía de atención y contacto con el contribuyente a través de internet. compuesta por la página web y las redes sociales de la plataforma OAGER. En estas plataformas, se puede consultar contenido propio y noticias de interés general mediante la cual "se favorece la comunicación rápida y actualizada dando como resultado una mayor transparencia para los contribuyentes".

En cuanto a las fases para obtener dicho certificado digital, en primer lugar se debe acceder a la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) para obtener el denominado Certificado de Usuario ‘AC FNMT Usuarios’, emitido por este organismo. En este proceso, el interesado obtendrá un código de solicitud (CERES).

La segunda fase corresponde a la acreditación, para la cual se requiere dicho código de solicitud y el documento de identidad en vigor (DNI, Pasaporte o NIE). Así, el ciudadano debe solicitar una cita previa para acudir a la Oficina de Registro de Certificados Digitales, en la calle Espoz y Mina, número 16-18. Una vez hecho esto, el registrador verifica la identidad y procede a la formalización del contrato de acceso a los servicios de firma electrónica con la FNMT.

Finalmente, se produce la descarga del certificado. Unos minutos después, el ciudadano solicitante deberá acceder desde su equipo informático a la FNMT para descargar el certificado digital.

En ese momento, el ciudadano ya puede utilizar su firma electrónica para realizar trámites telemáticos con las administraciones públicas y otras instituciones. Del mismo modo, puede realizar una copia de seguridad del certificado exportándolo a una unidad de almacenamiento extraíble.