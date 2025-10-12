Salamanca encabeza la donación de órganos en Castilla y León

El Hospital Universitario de Salamanca se confirma como el gran referente sanitario en la Coordinación de Trasplantes de Castilla y León. El último informe de la Junta, recogido por la agencia Ical y que abarca los primeros nueve meses del año, destaca que Salamanca lidera la donación de órganos en la Comunidad.

Con 20 donantes registrados, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca se sitúa a la cabeza de todos los hospitales de la región, superando a centros importantes como los de León y Burgos (18 cada uno). Esta generosidad permitió a la Comunidad realizar un total de 327 trasplantes en lo que va de año, gracias a los 94 donantes autonómicos que aportaron 316 órganos.

La intensa actividad del centro charro va más allá de la donación. El Hospital de Salamanca es un polo especializado en cirugía de trasplantes. De los 120 implantes renales realizados en la Comunidad, 56 se llevaron a cabo en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, una cifra muy cercana a los 64 implantes realizados en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Además, el Hospital de Salamanca demostró su alta especialización al realizar ocho trasplantes renales de vivo o cruzado, seis trasplantes combinados de páncreas-riñón y un total de 16 trasplantes pulmonares. El resto de la actividad especializada se concentró en Valladolid, con 28 injertos hepáticos y 15 trasplantes cardíacos.

En resumen, los datos reflejan que, en los primeros nueve meses del año, la provincia de Salamanca no solo fue la más solidaria en donación, sino que también fue crucial para el volumen y la complejidad de los trasplantes realizados en Castilla y León.