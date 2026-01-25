Salamanca esquiva la caída de la obra pública en Castilla y León con un crecimiento del 28,7%

La obra pública inicia un “mal año” en Castilla y León después de que la inversión en infraestructuras se redujera de media un 8,3 por ciento durante 2025, puesto que el volumen de actuaciones licitadas alcanzó los 2.170,2 millones de euros. Además, llueve sobre mojado, puesto que se trata del segundo recorte consecutivo, de acuerdo a los datos provisionales de la Cámara de Contratistas, consultados por Ical.

En ese sentido, la licitación en Castilla y León se situó en 2025 por debajo de los datos anotados en los dos ejercicios precedentes, ya que en 2024 salieron a concurso actuaciones por importe de 2.366,6 millones y en 2023, sin embargo, se alcanzó la cifra de 2.419 millones. Así, en dos años, el ajuste en la inversión pública para infraestructuras es del 10,28 por ciento.

“Este año 2025, suspenden las administraciones en su apuesta por las infraestructuras de Castilla y León”, afirmó el presidente de la Cámara de Contratistas, Enrique Pascual, quien señaló que cada ejercicio la Comunidad debería alcanzar un volumen de obras de 3.000 o 3.500 millones. Por ello, denunció que no se está invirtiendo lo necesario en un instrumento “básico” para el desarrollo de los territorios.

El primer avance de los contratistas sobre 2025 indica que la administración central licitó un total de 1.069,9 millones, lo que representa el 49,3 por ciento del total, con una caída respecto al 2024 del 10,7 por ciento. Además, la autonómica abrió obras por valor de 557,1 millones, lo que supuso el 25,7 por ciento de la licitación de la Comunidad un 23,3 por ciento menos que un año antes.

Al contrario, las entidades locales licitaron 543,2 millones durante el pasado año, un 25 por ciento del total de la Comunidad y una cifra similar a la de la Junta, tras incrementarse un 22,8 por ciento. Según el presidente de la Cámara de Contratistas la actuación de la administración central y autonómica es la que provocó la la disminución de 2025.

Futuro y vivienda

“Si no hay inversión, no hay futuro”, dijo Enrique Pascual, quien sostuvo que la falta de nuevos presupuestos en el Estado y la Comunidad impide afrontar nuevos proyectos y provoca, como en el pasado ejercicio, que la inversión en obra púbica retroceda un 8,3 por ciento. “Es una mala práctica gobernar con unas cuentas prorrogadas. Sin presupuestos no se gobierna" sentenció, al tiempo que pidió un mayor compromiso político. “Se habla mucho y se hace poco”, aseveró.

De hecho, el presidente de la Cámara de Contratistas alertó de que es necesario destinar más recursos a nuevas infraestructuras, pero también a su mantenimiento y conservación para evitar su deterioro, ya se trate de la red ferroviaria o de la viaria, sobre la que preparan un análisis exhaustivo puesto que depende del Estado, la Comunidad y las diputaciones provinciales.

Igualmente, los contratistas alertan del “grave” problema que supone la vivienda para muchos jóvenes en Castilla y León y, de nuevo, echan mano de las cifras para señalar que la inversión en edificación fue en 2025 de 111,1 millones en el caso del Estado y de 183,2 por parte de la Junta, frente a los 125 y 283 millones de 2024, respectivamente. Esto, según Enrique Pascual, muestra que no se están promoviendo un número relevante de pisos y casas que cubran la demanda del mercado.

Provincias

Respecto a las provincias, cuatro presentan una evolución negativa durante el pasado ejercicio, con Palencia en cabeza al recibir una inversión de 97 millones, un 61,9 por ciento menos, seguida por León, con 266,3 millones y un 45,6 por ciento menos; Ávila, con 106,3 millones y un 23,8 por ciento menos, y Zamora, con un 24,1 por ciento menos y 105,2 millones.

La otra cara de la moneda la representan cinco provincias de la Comunidad. Hasta el momento, el aumento más llamativo es el de Valladolid, con una subida del 37,7 por ciento, hasta los 443,9 millones, seguida por Salamanca, con un 28,7 por ciento más, hasta los 191,4 millones y Burgos, con un 24,7 por ciento más, hasta los 626,9 millones. Finalmente, la licitación también creció en Soria un 21,2 por ciento más, hasta los 136,9 millones, y en Segovia, un 1,3 por ciento, hasta los 114,4 millones.