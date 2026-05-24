Salamanca impulsa su proyección internacional con el foco en la accesibilidad y el turismo norteamericano

El Ayuntamiento de Salamanca refuerza su promoción internacional esta semana con dos viajes de familiarización dirigidos a Italia y Estados Unidos. El objetivo es consolidar a la ciudad como un referente en turismo accesible, familiar, cultural y enogastronómico de alta calidad.

Por un lado, la influencer italiana Giulia Lamarca, especialista en viajes familiares y accesibles, visita la ciudad para promocionarla ante su comunidad de 795.000 seguidores. Esta acción, bajo el lema ‘Castilla y León, donde la historia no tiene barreras’, busca posicionar a Salamanca como un destino inclusivo y experiencial.

Por otro lado, nueve agencias del grupo AAA Northeast, uno de los principales emisores turísticos del noreste de EE. UU., han realizado un viaje de inspección. Los agentes recorrieron el casco histórico y experimentaron la oferta de alta gama de la provincia, incluyendo el producto ibérico en la dehesa y el astroturismo, con el fin de incluir el destino en sus catálogos de lujo.