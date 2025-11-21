Salamanca lidera el crecimiento turístico en Castilla y León con más de 176.000 pernoctaciones en octubre

Los hurtos de los clientes en hoteles se convierten en una práctica habitual

Salamanca se consolidó en octubre como una de las provincias más dinámicas del panorama turístico de Castilla y León. Los establecimientos hoteleros registraron 176.797 pernoctaciones, lo que supone un aumento del 2,55% respecto al mismo mes del año anterior. Este avance sitúa a Salamanca entre las provincias con mejor evolución, en un contexto regional en el que las pernoctaciones crecieron un 2,74% hasta alcanzar las 859.328.

El número de viajeros también respaldó el buen momento turístico. La provincia recibió 101.395 visitantes, un 7,4% más, el mayor incremento de toda Castilla y León. En conjunto, la Comunidad sumó 504.279 viajeros, lo que representa un aumento del 2,32%, según los datos del INE consultados por Ical.

A nivel nacional, el sector hotelero también mostró músculo: los viajeros crecieron un 2,6% (hasta 11 millones) y las pernoctaciones un 1,31% (más de 34,2 millones). En Castilla y León, las estancias de residentes en España crecieron un 2,01% y las de turistas extranjeros un 4,95%, alcanzando 218.455.

Aunque la estancia media regional se mantuvo en 1,7 días, inferior a los 3,10 de la media española, Salamanca destacó por su capacidad para atraer tanto turismo nacional como internacional, apoyada en su oferta cultural, patrimonial y universitaria.

Este crecimiento contrasta con el comportamiento negativo de provincias como Palencia, Zamora o Ávila, que cerraron el mes con descensos en viajeros y pernoctaciones.