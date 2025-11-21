Salamanca lidera el crecimiento turístico en Castilla y León con más de 176.000 pernoctaciones en octubre

La provincia encabeza la subida de viajeros y mantiene uno de los mejores comportamientos hoteleros de la Comunidad

Salamanca se consolidó en octubre como una de las provincias más dinámicas del panorama turístico de Castilla y León. Los establecimientos hoteleros registraron 176.797 pernoctaciones, lo que supone un aumento del 2,55% respecto al mismo mes del año anterior. Este avance sitúa a Salamanca entre las provincias con mejor evolución, en un contexto regional en el que las pernoctaciones crecieron un 2,74% hasta alcanzar las 859.328.

El número de viajeros también respaldó el buen momento turístico. La provincia recibió 101.395 visitantes, un 7,4% más, el mayor incremento de toda Castilla y León. En conjunto, la Comunidad sumó 504.279 viajeros, lo que representa un aumento del 2,32%, según los datos del INE consultados por Ical.

A nivel nacional, el sector hotelero también mostró músculo: los viajeros crecieron un 2,6% (hasta 11 millones) y las pernoctaciones un 1,31% (más de 34,2 millones). En Castilla y León, las estancias de residentes en España crecieron un 2,01% y las de turistas extranjeros un 4,95%, alcanzando 218.455.

Aunque la estancia media regional se mantuvo en 1,7 días, inferior a los 3,10 de la media española, Salamanca destacó por su capacidad para atraer tanto turismo nacional como internacional, apoyada en su oferta cultural, patrimonial y universitaria.

Este crecimiento contrasta con el comportamiento negativo de provincias como Palencia, Zamora o Ávila, que cerraron el mes con descensos en viajeros y pernoctaciones.

