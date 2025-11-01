Salamanca se mantiene en aviso amarillo por lluvias este sábado

La provincia de Salamanca se prepara para un sábado, 1 de noviembre, pasado por agua, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por riesgo de lluvias intensas.

Según la información de Aemet, se esperan acumulaciones significativas de precipitación que podrían alcanzar los 60 milímetros en un periodo de 12 horas.

Este aviso de riesgo por lluvias afectará específicamente a la zona del Sistema Central y el sur de Salamanca. El periodo de mayor riesgo se establece entre las 10:00 y las 21:59 horas de este sábado.

Se recomienda a los ciudadanos de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias ante la previsión de estas lluvias intensas.