Salamanca se promociona en Países Bajos con una jornada de comercialización directa

Salamanca se promociona en una jornada de comercialización directa que se celebra en Países Bajos

El Ayuntamiento de Salamanca participa durante esta semana en una jornada de comercialización directa en La Haya, organizada por Turespaña a través de la Oficina Española de Turismo en La Haya. Esta acción está centrada en el producto ‘Ciudades y Rutas’, uno de los más demandados por el mercado neerlandés.

El encuentro ha tenido lugar en el Museo Mauritshuis, en pleno centro de la ciudad de La Haya, y ha reunido a alrededor de 70 agencias de viajes y turoperadores especializados. La jornada se ha estructurado en dos partes: una presentación de Salamanca a todos los asistentes, y un workshop con reuniones individuales, con 40 citas profesionales con operadores interesados en reforzar la comercialización del destino.

La jornada finaliza con un cóctel–cena de networking, que incluye sorteos para incentivar futuras visitas de operadores a los destinos participantes.

Esta acción se enmarca dentro del calendario promocional internacional de Turismo de Salamanca, reforzando la visibilidad de la ciudad en el mercado neerlandés y apostando por la atracción de nuevos flujos turísticos.