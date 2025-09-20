Salamanca, la provincia con menos pulseras telemáticas para maltratadores en Castilla y León

Uno de los efectivos de la Policía Nacional POLICÍA NACIONAL

Salamanca es la provincia de Castilla y León con menos pulseras telemáticas activas para el control de maltratadores, con tan solo tres dispositivos en funcionamiento, según los últimos datos del Ministerio de Igualdad consultados por Europa Press.

En el conjunto de la comunidad, hay 204 pulseras activas, lo que supone un 18,1 % más que en 2024. La mayor parte se concentran en León, con 80 dispositivos, seguida de Soria (28), Palencia (24), Burgos y Segovia (20 cada una), Ávila y Zamora (12 cada una) y Valladolid (5).

A nivel nacional, a 31 de julio de 2025 estaban activas 4.515 pulseras telemáticas, lo que supone un descenso del 6,3 % respecto al mismo mes de 2024.