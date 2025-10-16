Salamanca recuerda este jueves a 15 fusilados de 1936 en el Cementerio San Carlos Borromeo

La Asociación de Memoria y Justicia de Salamanca ha convocado a la ciudadanía a participar en el tradicional homenaje a los fusilados en la tapia del Cementerio San Carlos Borromeo, que se celebrará este jueves 23 de octubre a las 17:00 horas (frente al tanatorio).

El acto se realiza en recuerdo de los 15 hombres que fueron fusilados en ese mismo lugar la mañana del 23 de octubre de 1936, a las 6:30 horas, y que fueron enterrados en el grupo de sepulturas gratuitas n.º 26 del cementerio. Aunque no fueron los primeros asesinados, sí constituyeron el grupo de fusilamiento más numeroso en este espacio.

Víctimas de 'Auxilio a la rebelión'

Los 15 hombres fusilados aquel día, que contaban con edades entre los 22 y los 54 años, fueron juzgados por Consejo de Guerra bajo la misma acusación: "Auxilio a la rebelión". Entre ellos se encontraban maestros, jornaleros, un cantero, un electricista, concejales y el alcalde de Villavieja de Yeltes.

La Asociación de Memoria y Justicia ha detallado la identidad y las profesiones de las víctimas, la mayoría de ellas vinculadas a Casas del Pueblo, UGT o la Federación de Trabajadores de la Tierra, y provenientes de localidades como Bogajo, Retortillo, Villavieja de Yeltes, Cabrillas y Salamanca capital.

Entre los fusilados del 23 de octubre de 1936 se encontraban:

Manuel Vaquero Rubio: alcalde de Villavieja de Yeltes.

José Celso Escanilla Simón: maestro nacional y Alcalde de Bogajo.

Miguel Mellado de Castro: albañil, miembro de la Casa del Pueblo y UGT en Salamanca.

Celso Moro Hernández y Máximo Muriel Blanco: presidente y vocal del Ayuntamiento de Retortillo.

Enrique Vicente Baldión y Enrique Vicente Iza: padre e hijo electricistas, acusados de espionaje.

Se recuerda también el fusilamiento de Telesforo Varas Gómez el 17 de agosto de 1936, el primer asesinado en este espacio.

La Asociación subraya que en esa misma fecha, el 23 de octubre de 1936, fue asesinado en Granada el salmantino Salvador Vila Hernández, exrector de la Universidad de Granada y alumno predilecto de Unamuno.