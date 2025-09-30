Salamanca refuerza la prevención y detección precoz de adicciones en el I Encuentro del Plan Municipal

El Ayuntamiento de Salamanca refuerza su compromiso en materia de prevención comunitaria y detección precoz de adicciones con y sin sustancia durante el ‘I Encuentro del Plan Municipal de Adicciones: Este es nuestro Plan’, celebrado en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’.

La concejala de Salud Pública, Vega Villar, destacó en la apertura que la prioridad del Consistorio es sensibilizar, informar y formar, especialmente a niños y jóvenes, además de incrementar la visibilidad y accesibilidad de los recursos disponibles. En este sentido, subrayó la importancia de la captación proactiva de adolescentes en riesgo para “conseguir una sociedad más saludable y segura”.

El encuentro se enmarca en el V Plan Municipal de Adicciones 2024-2028 y busca fortalecer la colaboración entre el Ayuntamiento, profesionales y entidades implicadas. La programación incluye la ponencia del psicólogo y educador Jaume Funes Artiaga, titulada Acompañar vidas adolescentes para aprender a vivir sin dependencias, así como tres mesas de trabajo dedicadas a la familia, la infancia y juventud, y la prevención comunitaria.

En estas mesas participan expertos, entidades locales y la Policía Local de Salamanca, con el objetivo de intercambiar experiencias y aportar soluciones para reducir las conductas adictivas y fomentar hábitos de vida saludables. El Ayuntamiento recuerda además que la Guía de Recursos de Adicciones de la Ciudad de Salamanca está disponible para consulta y descarga en su página web oficial.