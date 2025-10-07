Salamanca registra 653 casos activos de violencia de género en VioGén

Castilla y León cerró el mes de septiembre de 2025 con 5.579 casos activos de víctimas de violencia de género registradas en el Sistema VioGén, según los datos estadísticos publicados este lunes por el Ministerio de Interior.

Esta cifra supone una ligera caída respecto a las cifras de agosto, aunque la Comunidad se mantiene como la octava autonomía con más casos activos del conjunto nacional.

En el ámbito provincial, Salamanca contabiliza 653 casos activos en el sistema de seguimiento integral.

A nivel regional, la distribución de los 5.579 casos es la siguiente: Burgos lidera la lista con 1.279 casos activos, seguida de León con 1.157. Tras Salamanca, se sitúan Valladolid con 645, Palencia con 482, Segovia con 383, Ávila con 359 y Zamora con 290.

Menores y riesgo alto

Del total de casos en Castilla y León, 2.767 registran menores a cargo de las víctimas, con 84 de ellos calificados como de especial relevancia.

En cuanto al nivel de riesgo, la inmensa mayoría de los expedientes, 4.695, están catalogados como de riesgo bajo o no apreciado.

Respecto a las edades de las víctimas, el sistema VioGén ha registrado 89 casos activos de menores de 18 años y 1.420 casos de víctimas con edades comprendidas entre los 46 y 64 años.

Datos nacionales

A nivel nacional, el sistema VioGén ha contabilizado 104.981 casos activos de víctimas de violencia de género. La lista de comunidades autónomas con mayor número de casos activos la encabeza Andalucía con 17.886, seguida de la Comunidad de Madrid con 12.818, y la Comunidad Valenciana con 11.235. Castilla y León se sitúa en la octava posición con sus 5.579 casos.